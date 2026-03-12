韓国の人気女優・パク・ミニョンと、Ｎｅｔｆｌｉｘ「イカゲーム」シリーズに出演し知名度を上げた俳優のウィ・ハジュンが、２日から韓国で放送中のドラマ「セイレン」（原題）のプロモーションのため、歌手ＺＯＺＡＺＺのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。キスシーンのエピソードについて物議をかもしていると６日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。同コンテンツはお酒を飲みながらトークをしてお