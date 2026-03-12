上空の寒気の影響で、急な強い雨や雷雨となるおそれ北海道のオホーツク海側では金曜日にかけても雪が続き、積雪が増えて、ふぶくおそれがあります。伊豆諸島南部には活発な雨雲がかかり、非常に強い風が吹いて、波が大しけとなるおそれがあり、土曜日の午前中にかけても断続的に雨が降る予想です。【画像で見る】八丈島など…伊豆諸島南部には活発な雨雲この先の大雪・雨の予想シミュレーションさらに、九州や山口県は上空の寒気