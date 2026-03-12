【三英貿易：「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」関連商品】 4月上旬 発売予定 価格：990円～ 三英貿易は、任天堂とイルミネーションによる劇場公開の最新作「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を題材としたフィギュアや玩具を、4月上旬より発売する。価格はミニフィギュアが990円など