【漫画】本編を読む『これが恋だと知っている』（かねもと/KADOKAWA）は、売れてない、金がない、45歳独身という冴えないおっさん小説家をめぐって、若手敏腕男性編集者と女子高校生との三角関係を描いた物語だ。とある出版社で文芸編集部に所属する青葉詩音は、過去にヒット作はあったが以降はパッとしない小説家・灰田雅一の担当になり、初顔合わせのときに灰田に一目惚れしてしまう。彼は誰にもカミングアウトしていない同性