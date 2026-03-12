バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日16時より予約を受け付け、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」(11,000円)「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」は、『仮面ライダーギーツ』より、浮世英寿がデザイアドライバーにブーストマークIX