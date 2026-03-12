LGエレクトロニクス・ジャパンは、21:9曲面型ウルトラワイドディスプレイ新製品として、34インチの「34U640B-B」と「34U620B-B」を3月12日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は「34U640B-B」が70,000円前後、「34U620B-B」が50,000円前後の見込み。21:9の34インチ曲面ディスプレイ「34U640B-B」3,440×1,440ドットの高解像度とアスペクト比21:9のウルトラワイドで、効率来に作業できる横長ディスプレイ。縦横比16:9