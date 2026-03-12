お酒を飲みながら下町の情緒を満喫したいなら、東京メトロ・銀座線付近のお店がおすすめ！今回は、手作りの日本食や日本酒を楽しめる、浅草の「ひとり飲みにおすすめのお店」をご紹介します♡ 落ち着いた雰囲気で、女のコにもおすすめのお店を厳選しました！東京メトロ銀座線は“下町の情緒”を満喫できる銀座線沿線には昭和の空気を残した味があるお店がたくさん。そんなムードをエンタメ気分で楽しめるディープスポットをご