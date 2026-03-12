◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が出場３試合ぶりの安打を放った。４回１死、巨人の先発・山城京平の初球をスイング。詰まりながら中前に落とした。試合前でオープン戦打率１割８分８厘だったが、７日の阪神戦（甲子園）以来、出場３試合ぶりの安打となった。