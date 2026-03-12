◆大相撲▽春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は連敗せず、２敗を守った。２日連続金星で勢いに乗る東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）との一番。立ち合いでかがむような相手の動きにも冷静に対応。左で抱えて機敏な動きを封じ、右をのぞかせて押し出した。「（藤ノ川の立ち合いは）あまり頭になかった。いろいろやってくる相手。よく稽古をするが、こういう動きはなかった。しっかり落ち着