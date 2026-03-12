Travis Japanの宮近海斗が、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」の『D.LEAGUE 25-26 SEASON』ROUND.7に出演することが決定した。15日に開催されるBLOCK HYPEにおいて、チーム「dip BATTLES」のスペシャルダンサーとして登場する予定。【写真】飲み会で楽しそうなTravis Japan会場は東京・江東区のTOYOTA ARENA TOKYO。宮近は、同リーグで活躍するダンスチームdip BATTLESのパフォーマンスに参加し、スペシャルダン