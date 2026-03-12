レディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」が、Netflixの人気ドラマ『EMILY IN PARIS（エミリー、パリへ行く）』とのコラボレーションコレクションを発表。2026年3月12日(木)12:00より公式通販サイト「RUNWAYchannel」および「ZOZOTOWN」にて先行予約がスタートし、3月20日(金)より一般発売されます。パリの街を舞台にしたエミリーの華やかなライフスタイルをイメー