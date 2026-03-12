将棋の竜王戦の棋譜を動画で無断配信され、営業上の利益を侵害されたとして、主催者の日本将棋連盟と読売新聞東京本社が、男性ユーチューバーに１９６９万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（鹿子木康裁判長）は１２日、１審・東京地裁に続き、男性の配信を不法行為と認定した。賠償額は、東京本社に約８４０万円を支払うよう命じた１審判決を変更し、３２５万円とした。判決によると、男性は２０２２〜２４年