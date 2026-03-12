天皇皇后両陛下は、2026年6月中旬からオランダとベルギーを国賓として公式訪問される見通しとなりました。政府や宮内庁は、両陛下はオランダとベルギーの国王から招待を受け、6月中旬から下旬にかけて国賓として公式訪問される方向で調整を進めていると明らかにしました。また、オランダ王室も「両陛下が国賓として訪問される」との声明を発表しました。皇室と両国の王室は長年交流があり、両陛下のオランダへの訪問は、国王の即位