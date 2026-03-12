ホンダは、2026年3月期の連結決算を下方修正し、純損益が最大で6900億円の赤字になるとの見通しを発表しました。ホンダ三部敏宏社長 「事業環境の変化に伴い北米を中心にEVの需要は大幅に減少し、あらゆる手立てをとりましたが収益性は非常に厳しい状況」ホンダは北米市場への電気自動車3車種の投入や開発を中止するなど戦略の見直しを行った結果、特別損失などを計上することになったということです。それに伴い26年3月期の最終