女優の芳根京子（29）Kis−My−Ft2宮田俊哉（37）らが12日、都内で映画「私がビーバーになる時」（13日公開）公開直前イベントに登壇した。動物好きな大学生のメイベルが、極秘テクノロジーの力でビーバーになって動物の世界に入り込み、思い出の森を守る物語。芳根はオーディションをへて主人公メイベル役をつかみ取り、ディズニー作品初参加となる宮田はのんびり屋な性格のビーバー、ローフの日本語版声優を務める。完成品を既に