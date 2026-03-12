SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円）が3月25日、扶桑社よりリリースされます。30歳の誕生日を迎えた節目に届けるアニバーサリー作品で、グラビアは2017年の2nd写真集以来、9年ぶりです。【写真】大人フェロモンを放つ木粼ゆりあさん2026年2月11日に30歳の誕生日を迎えた彼女。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代