3月11日、Elgatoは新宿コクーンタワーにて新製品発表会「Wave Next」を開催した。数年の準備期間を経て発表された今回のラインナップは、ハードウェアとソフトウェアを高度に融合させることで、これまでのオーディオ処理のあり方を刷新する次世代のスタンダードを目指している。 （関連：【画像】新たに登場する製品群の価格と発売予定日） 数多くの製品・システムが登場したなかで、注目した