きょう3月12日は、「菓子の神様」とも呼ばれる歴史上の人物、田道間守（たじまもり）の命日であることから「だがしの日」とされています。その「だがしの日」に、駄菓子を通して笑顔になってもらおうというイベントが岡山県瀬戸内市で開かれました。 【写真を見る】3月12日は「だがしの日」駄菓子を通しておとなも子どもも笑顔になってとイベント開催【岡山】 「3月12日にはだがしの日、駄菓子と笑顔の交換日です。ニンニン」