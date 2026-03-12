オイシックス新潟アルビレックスBCは、今週末に開幕するシーズンに向けて新潟駅内で出陣式に臨み意気込みを語りました。 新潟駅構内にある『ガタリウム』で行われたオイシックスの出陣式。これまで必勝祈願は選手・スタッフのみで行われてきましたが、今回から『出陣式』に名前を変え、初めて有観客で実施しました。 選手や監督・スタッフのほか、桑田真澄CBOも参加。約400人が見つめるなか、今シーズンへの意気