新潟水俣病の患者認定をめぐる裁判で新潟地裁は12日、県と新潟市に対して原告の男女8人全員を患者と認めるよう命じました。 訴えているのは、阿賀野市と新潟市に住む60～90代の8人(うち2人死亡)です。訴状などによりますと、原告らはメチル水銀に汚染された魚などを多量に摂取し水俣病を発症したとして、県や新潟市に対して患者として認定するよう求めました。 認定申請が棄却されたことから、原告らが2019年に提訴。1