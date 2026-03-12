世界文化遺産に登録された佐渡島の金山について、11日に開かれた学術委員会で観光客数が増加していることが報告されました。 大学教授など専門家8人で構成される学術委員会。報告によりますと、2025年の1年間に佐渡市を観光目的で訪れた人は約32万人。2024年の約28万人や、コロナ禍前の2019年(約24万人)と比べ増加しました。 外国人観光客については、2025年は2024年より2割ほど増えたもののコロナ禍前の水準には届いておら