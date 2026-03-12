いよいよ、国民的アイドルグループ嵐のラストツアーが３月１３日から始まります。初日から３日間は札幌公演です。すでに道内は「嵐フィーバー」が巻き起こっています。（ファン）「嵐ありがとう！」（ファン）「嵐２６年間ありがとう」 １３日、大和ハウスプレミストドームでの札幌公演を皮切りに始まる嵐のラストツアー。１２日はドームでグッズが販売されました。ファンのボルテ&#