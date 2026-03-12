2024年6月、弥彦総合文化会館で爆発が起き作業員1人が死亡するなどした事故で、警察が工事責任者2人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検したことが分かりました。 事故では床下の配管周辺で爆発が起き、改修工事に携わっていた30代の男性が死亡、3人が重軽傷を負いました。捜査関係者によりますと、県警は2026年1月20日付で工事の元請業者に勤務していた現場責任者と機械設備工事の責任者を、業務上過失致死傷の疑いで書類送検