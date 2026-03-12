女性へのセクハラや生徒に不適切なメッセージを送ったなどとして、県内の男性の教職員4人がそれぞれ停職や減給などの懲戒処分を受けました。県の教職員の懲戒処分は2025年度、これで22件目です。12日付けで停職3か月の処分を受けたのは熊毛地区の中学校に勤める男性講師(23)です。県によりますと男性講師は2025年、SNSで複数の生徒と私的なやり取りを行い、その一部で好意を伝える内容の不適切なメッセージを送