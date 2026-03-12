いよいよ、国民的アイドルグループ嵐のラストツアーが３月１３日から始まります。ライブが実施される１３日からの３日間は、送迎の車で混雑が予想されるため、プレミストドームの周辺では交通規制が実施されます。通常は「駐車禁止」の道路ですが、ライブが開催される３日間は「駐停車禁止」の規制に変更されます。警察は来場者に対し、公共交通機関を利用するように協力を呼びかけています。