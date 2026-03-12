県内で2026年4例目となるはしかの感染者が鹿児島市で確認されました。患者は不特定多数の人と接触していて、鹿児島市が注意を呼び掛けています。はしかの感染が確認されたのは鹿児島市の30代の男性です。鹿児島市によりますと、男性は3月4日に発熱し、7日に発疹が出たことから、11日に市内の医療機関を受診。12日、県の遺伝子検査で陽性が確認されたということです。はしかは飛沫や接触などでうつり感染力が非常に強いとされ