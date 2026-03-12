＜台湾ホンハイレディース初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞強い傾斜のグリーンと強風が大きなプレッシャーになるコースで、選手たちは事前の予想通りタフな一日を過ごした。アンダーパーは108人中わずか5人。首位に立ったヌック・スカパン（タイ）は7アンダーのビッグスコアを出したが、それでも決して油断などできない状況だ。【写真】近いって！クジャクの圧がハンパない