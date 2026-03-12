俳優の大地真央がディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（13日公開）もふもふビーバーパーティーに登壇した。公開前日を前に日本語版声優の芳根京子、小手伸也、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、大地、渡部篤郎、かなで（3時のヒロイン）、日本語版エンドソング「愛のしるし」を担当するPUFFY（大貫亜美、吉村由美）が参加した。【写真】ビーバーポーズ！もふもふパーティーに登場した芳根京子＆宮田俊哉ら本作は、“も