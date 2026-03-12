韓国8人組グループ・Stray Kidsの日本公式Xが12日に更新され、メンバーのスンミンが、左足首の疲労骨折の疑いと診断されたと公表された。【画像】Stray Kids・スンミン、左足首の疲労骨折の疑いと発表（全文）JYPエンターテインメントは「スンミンは最近、足周辺の不快感が再発したため病院を受診し、精密検査の結果、左足首の疲労骨折の疑いとの診断を受けました。歩行などの軽い日常生活には支障はありませんが、早期回復の