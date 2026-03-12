韓国の男性8人組「StrayKids」のスンミン(25)が左足首の疲労骨折の疑いと診断されたため、当面の間、一部パフォーマンスを制限することがわかった。12日に所属事務所が伝えた。グループの公式Xなどを通じ、所属事務所「JYPエンターテインメント」がコメントを発表。スンミンについて「足周辺の不快感が再発したため病院を受診し、精密検査の結果、左足首の疲労骨折の疑いとの診断を受けました」と報告。「歩行などの軽い日