「節目」全線開業15周年 被災から10年 3月12日午前10時9分。九州新幹線の全線開業15周年を祝う臨時列車が、熊本から博多へと出発しました。 【写真を見る】走行中に震度7「全身が震えた」…脱線を共にした『つばめ』が最後の旅へ当時の運転士、蘇った姿の“相棒”に再会【熊本地震10年】 JR九州 矢野慎一郎 熊本駅長「熊本地震後も新幹線を利用いただき、人と人とがつながってきた。九州と関西をつなげられる存在でありたい」