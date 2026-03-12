消費減税と給付付き税額控除の制度設計を超党派で議論する「社会保障国民会議」の実務者による初会合が行われました。 小野寺税調会長「中所得者、低所得者の皆様の負担を緩和するため、真に国民の皆様に役立つ制度になるよう、結論を得ていきたいと思っております」初回の会合には、与党の自民党、日本維新の会に加え、野党からは国民民主党、チームみらいが出席しました。今後、飲食料品の2年間の消費税率ゼロと給付付き税額控除