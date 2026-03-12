ラグビー・リーグワン1部で単独首位の東京ベイは12日、次節・埼玉戦（14日、秩父宮）へ向けて千葉県船橋市内のグラウンドで全体練習を行った。HO江良颯（24）はリザーブに入った。ハムストリング肉離れなどのケガで開幕には間に合わず、第8節・静岡戦（2月14日）で途中出場も翌週の第9節・相模原戦（2月21日）は先発出場から負傷交代。この日の練習にはフル参加しており「体の調子はばっちりです」と今度こそ完全復活を印象づ