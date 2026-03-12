◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)WTTチャンピオンズ 重慶は12日、1回戦が終了しました。日本勢は世界ランク13位の大藤沙月選手が中国の世界2位・王曼碰選手にストレートで勝利。張本美和選手(世界ランク8位)と長粼美柚選手(同16位)の対戦は長粼選手が棄権したため、張本選手が2回戦に進出しました。世界ランク12位のカットマン・橋本帆乃香選手は韓国のシン・ユビン選手(同14位)に1-3で敗れまし