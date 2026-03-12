東京電力は１２日、超小型ドローンで撮影した福島第一原子力発電所３号機の原子炉格納容器内部の映像を公開した。格納容器側面にある開口部などが映っており、東電は映像の解析を進め、２０３７年以降に予定する溶融燃料（デブリ）の本格的な取り出しに生かす。東電は５日から、カメラが付いた約１０センチ四方のドローンを格納容器内部で飛ばし、構造物の状況などの把握を進めている。９日に撮影された映像では、デブリの取り