大相撲春場所５日目（１２日、大阪府立体育会館）、綱取りに挑む大関安青錦（２１＝安治川）が幕内藤ノ川（２１＝伊勢ノ海）を下して３勝目を挙げた。立ち合いで藤ノ川のタイミングをずらす動きにも慌てずに対応。力強く押し出して快勝した。取組後は「（相手の立ち合いは）あまり頭になかった。しっかり落ち着いて、焦らず取れたと思う」とうなずいた。前日４日目に２敗目を喫した後、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から言