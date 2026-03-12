イラン情勢の緊迫を受け、12日は各地でガソリン価格が急騰し、名古屋市内のガソリンスタンドでは31円の値上がりとなりました。石油製品を使うクリーニング店や輸出企業にも動揺が広がっています。 ■148円→179円に…「来週には」と話していた2時間後 11日夜の名古屋市内のガソリンスタンド。午後10時近くにも関わらず、次々と給油にやってくる人の姿が確認できました。 一夜明けた12日も、客がひ