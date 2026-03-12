韓国のLCC格安航空会社・エアプサンが池田知事を表敬訪問香川県庁 高松空港を発着する韓国・釜山線が3月31日から期間運航するのを記念し、韓国の航空会社の職員が香川県の池田知事らを表敬訪問しました。 香川県の池田知事らを表敬訪問したのは、韓国のLCC（格安航空会社）エアプサンのソン・ミョンイク営業本部長ら3人です。高松と韓国・釜山の期間運航を記念して行われたものです。 韓国南部に位置し海に面す