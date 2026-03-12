Ｊ１東京Ｖが１２日、ヴェルディグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節・浦和戦（１４日・ＭＵＦＧ国立）に向けて非公開で全体練習を行った。Ｊ１復帰初年度の２４年から２年連続で開幕戦を国立で迎えたが、２４年は横浜ＦＭに１―２で逆転負けを喫し、２５年は清水に０―１で敗れ、Ｊ１復帰後、聖地では勝利がない。現在４万５０００人の来場者が見込まれている浦和戦は、開幕３連勝から２連敗中のチームにとっても