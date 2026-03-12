ドル指数上昇、中東有事リスクの長期化を警戒＝ロンドン為替 ドル指数が上昇している。中東有事リスクの長期化が警戒されており、「有事のドル買い」が再燃している。前日NY終値９９．２３１を上回る水準で推移している。本日これまでのレンジは９９．６４８から９９．５２８まで。週明け９日以来のドル高水準に戻している。 ドルインデックス＝99.42(+0.19+0.19%)