ロンドン午前、ドル円１５８円台後半で値動き一服米市場待ち＝ロンドン為替 ロンドン午前は取引が落ち着いている。ドル円は東京午前に有事のドル買いで159.24付近まで高値を伸ばしたが、その後は上値を抑えられている。159円台では為替レートチェックや実弾介入などへの警戒感がみられ、調整が入っている。ロンドン序盤には158.67付近まで本日の安値を広げた。現在は158.70台で推移しており、引き続き上値は重い。