新規開業の平岩大典調教師（４２）＝美浦＝が、１５日の中山６Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１８００メートル）で初陣を迎える。送り出すタイキインドラ（牡４歳、父サンダースノー）は昨年１１月に現級勝ちのある期待馬。「もともと師匠の大竹（正博）先生が管理されていた馬で、３、４週間くらい調整させていただいて順調です。前走（２５００メートル）はバテていたので、距離短縮もいいと思います」といきなりの初勝利に自信