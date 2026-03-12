◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日・みずほペイペイドーム）巨人の泉口友汰内野手が１２日、５戦連続となる左前安打を放った。「２番・遊撃」で先発出場。３回２死の第２打席で先発・上沢の外角低めの変化球を捉え、中前に運んだ。オープン戦はこの打席までで１９打数１０安打で打率は５割２分６厘。昨季、打率３割１厘をマークした正遊撃手に今季も期待がかかる。