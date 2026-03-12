料理の仕上げに買ったけれど、なかなか使い切れずに冷蔵庫の奥で眠りがちなオイスターソース。「炒め物にしか使えない」と思っていたら、もったいない！焼きそばや和え物、サラダ、炊き込みご飯まで、炒め物以外でも大活躍する使い方を4つご紹介します。 ▼ お店の味そのまま！「オイスターソース焼きそば」 いつもとは一味ちがう中華風の焼きそばです。麺をほぐさずにそのままフライパンで両面こんがり焼き、豚バラ肉とキャベツ