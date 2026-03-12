巨人の荒巻悠内野手（２３）が１２日、ジャイアンツ球場で行われた２軍の全体練習に合流した。オープン戦では５試合に出場して、打率４割２分９厘、１打点だった。春季キャンプでは李承菀打撃コーチから成長筆頭株に挙げられ、タイミングと下半身の割れを意識。打球速度は平均で１５５キロを越えるようになった。降格時には「練習でもできてきている。今の形を崩さないように続けよう」と声をかけられた。本職とする一