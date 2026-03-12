ちょっと見ててって言ったのに、一人で優雅にお茶してるとは許しがたい…。子どもをひとりにして消えるのはさすがに困りますよね。妻はこの後どんな行動に出るのでしょうか…。>>【まんが】ひとりで先に行ってしまう夫(ウーマンエキサイト編集部)