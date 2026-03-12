【WWE】SMACK DOWN（3月6日・日本時間7日／オレゴン・ポートランド）【映像】審判を八つ当たりKO→王者に悲劇が「あまりにもついていない…」。“悲運の男”がまたしても栄光の座から短期間で陥落。レフェリー失神で出てきたサブレフェリーは、“カウントが遅い”でお馴染みの因縁の相手。察したファンが固唾をのむなか、期待を裏切らない王者が「レフェリーへの頭突き」で自滅した。WWE「Smack