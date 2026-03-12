防衛省南関東防衛局の鋤先幸浩局長は12日、横浜市役所で山中竹春市長と面会し、米軍が住居などに利用していた「根岸住宅地区」（同市）の跡地が6月30日までに国に返還されると伝えた。広さ約43ヘクタールで、日米合同委員会で返還が承認された。鋤先局長によると、まだ建物や地下埋設物が残っているため、返還後も撤去作業が続き、2026年度中に完了する見通し。市は、土地利用に向け区画整理事業を進める。山中市長は取材に