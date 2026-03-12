女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会の予選（4月10、11日）に臨む日本代表が12日に発表され、エースの大坂なおみ（フリー）は外れた。内島萌夏（安藤証券）坂詰姫野（橋本総業）日比野菜緒（ブラス）穂積絵莉（日本住宅ローン）青山修子（安藤証券）を選出。2連覇中のイタリアにアウェーで挑む。杉山愛監督は大坂と調整を試みたものの日程が合わなかったと明かし、強豪相手に「挑戦者として思い切り力を