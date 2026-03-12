◇女子ゴルフマイナビ・カップ最終日（2026年3月12日千葉県大栄CC＝6279ヤード、パー72）女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、同ツアー初出場の佐藤小洛（さら、18＝明徳義塾高3年）が67で回り、通算5アンダーで2位に入った。怒濤（どとう）の4連続バーディー締めで2位に食い込んだ佐藤は「アマチュアで初めて出場させてもらって、上位で終わることがで